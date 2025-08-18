İstanbul'da taksici cinayeti! 18 yaşındaki genç tarafından katledildi
İstanbul'da bir taksici, 18 yaşındaki genç tarafından silahla öldürüldü. Susma hakkını kullanan zanlı adliyeye sevk edilirken olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli M.E.İ'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İFADE VERMEDİ
Olay sonrasında cep telefonunu kırdığı tespit edilen şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı öğrenildi. Zanlı, adliyeye sevk edildi.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, şüphelinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı. Kamera kaydında, maktulün taksiyle şüphelinin yanına gittiği, bir süre sonra şüphelinin koşarak uzaklaştığı görülüyor.
NE OLMUŞTU?
Mithatpaşa Mahallesi Selanik Bulvarı'nda 34 TBC 07 plakalı taksinin sürücüsü Sefer Kaya, silahlı saldırıya uğrayarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Yapılan çalışmalarda polis, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.E.İ'yi gözaltına alarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirmişti.
Olaydan sonra taksiciler konvoy oluşturarak, bir süre korna çalıp saldırıyı protesto etmişti.