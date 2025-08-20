Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay! İş yerine kurşun yağdırıp videoya kaydettiler

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay! İş yerine kurşun yağdırıp videoya kaydettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul, Büyükçekmece, Kurşun, Suç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Büyükçekmece’de iddiaya göre bir restorandan haraç isteyen şahıslar iş yeri camına ateş edip o anları videoya kaydetti.

Pes dedirten olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi’nde meydana geldi.

İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay! İş yerine kurşun yağdırıp videoya kaydettiler - 1. Resim

İŞ YERİ CAMLARINI KURŞUNLAYIP VİDEOYA KAYDETTİ

İddiaya göre bir işletmeden haraç isteyen çete iş yeri camlarını kurşunlayıp videoyu gönderdi. Yaşanan anları saniye saniye kaydeden şahsın çektiği görüntülerde 4-5 el silahla ateş ettiği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor'da bir transfer daha! Resmi açıklama: Maliyeti belli oldu50 yıldır atıl durumda, herkes yanından geçiyor ama kimse bilmiyor! Alaca'da Kalehisar gün yüzüne çıkıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir'de dehşet evi! Çocuklar görüp ihbar etti: Ekipler içeri giremedi - 3. SayfaDehşet evi! İhbarı çocuklar yaptıBolu Mengen alevlere teslim oldu! Ekipler güçlükle müdahale ediyor - 3. SayfaBolu Mengen alevlere teslim oldu!Isparta'da feci kaza! Apartman girişinden atlamak istedi, hastanelik oldu - 3. SayfaApartman girişinden atlamak isterken hastanelik olduKadıköy'de drift yapan taksici yakalandı! Bakan Yerlikaya: Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi - 3. SayfaO taksi şoförüne kötü haber!Şoförle yolcu tartıştı, tüm otobüs kavgaya karıştı! Akılalmaz biber gazlı müdahale kamerada - 3. SayfaYolcu, şoföre biber gazı sıktı! O anlar kameradaÇiğ köftecideki sapık hakkında yeni gelişme! 10 yıla kadar... - 3. SayfaÇiğ köftecideki sapık hakkında yeni gelişme!
Sonraki Haber Yükleniyor...