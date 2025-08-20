İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay! İş yerine kurşun yağdırıp videoya kaydettiler
Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece’de iddiaya göre bir restorandan haraç isteyen şahıslar iş yeri camına ateş edip o anları videoya kaydetti.
Pes dedirten olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi’nde meydana geldi.
İŞ YERİ CAMLARINI KURŞUNLAYIP VİDEOYA KAYDETTİ
İddiaya göre bir işletmeden haraç isteyen çete iş yeri camlarını kurşunlayıp videoyu gönderdi. Yaşanan anları saniye saniye kaydeden şahsın çektiği görüntülerde 4-5 el silahla ateş ettiği görülüyor.
