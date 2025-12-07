İzmir'de drift ve makas atarak trafiği tehlikeye düşüren iki sürücü polis ekiplerince yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında drift atanlara 140 bin TL, makas atanlara ise 90 bin TL ceza uygulanacağını, her iki ihlalde de sürücü belgesinin 60 gün geri alınacağını ve araçların trafikten men edileceğini açıkladı. Yerlikaya, tehlikeli sürüşlere tolerans gösterilmeyeceğini belirterek vatandaşlara ihbar çağrısı yaptı.

İzmir’de trafikte drift yapan ve makas atarak diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye düşüren A.E.D.B. ve V.İ. isimli iki sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gereği yapıldı" ifadelerini kullanarak denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

DRİFT ATANLARA AĞIR YAPTIRIMLAR GELİYOR

Yerlikaya, Meclis’e sunulan yeni Trafik Kanunu Teklifiyle drift atan sürücülere uygulanacak cezaların ağırlaştırıldığını açıkladı. Buna göre drift yapanlara 140 bin TL idari para cezası kesilecek, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek. Ayrıca son 5 yıl içinde ikinci kez drift yapanların ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

MAKAS ATANLARA TRAFİKTEN MEN CEZASI

Yeni düzenlemeyle makas atan sürücülere de ciddi yaptırımlar geliyor. Makas atanlara 90 bin TL para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek. Bakan Yerlikaya, bu tür ihlallerin trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguladı.

"BU GÖRÜNTÜLER BİZE YAKIŞMIYOR"

Yerlikaya, bazı sürücülerin hâlâ trafikte drift ve makas atarak vatandaşların canını hiçe saydığını belirterek, "Bu görüntüler bize yakışmıyor, asla kabul edilemez."dedi. Trafiğin herkesin ortak yaşam alanı olduğunu hatırlatan Bakan, benzer ihlallerin görülmesi halinde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunmasını istedi.

"GEREĞİNİ YAPARIZ"

Bakan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak trafik ihlallerine karşı sıfır toleransla hareket edeceklerini belirterek, paylaşımını "Biz gereğini yaparız." sözleriyle tamamladı. Denetimlerin Türkiye genelinde kesintisiz devam edeceği ifade edildi.

