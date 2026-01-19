Anadolu Ajansı • Karabağlar
İzmir'de kümesten uyuşturucu ve tabanca çıktı!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde kümesinde uyuşturucu ve tabanca bulunan şüpheli tutuklandı.
İzmir'de Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.S.A'nın (30) evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
KÜMESTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Evin ardından bahçedeki kümeste yapılan aramalarda 611 gram esrar, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 4 fişek ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
