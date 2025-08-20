Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir'de skandal olay! Tuvalette kokoreç hazırladılar

İzmir'de skandal olay! Tuvalette kokoreç hazırladılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İzmir&#039;de skandal olay! Tuvalette kokoreç hazırladılar
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'den gelen mide bulandıran görüntülerde iki kişinin tuvalette kokoreç hazırladığı görüldü. Gıda güvenliğinin ihlal edildiği görüntüler büyük tepki çekti.

İğrenç görüntüler İzmir'in Bornova ilçesinden geldi. Yerel basında yer alan habere göre Egemenli Mahallesi Merkez Çarşı tuvaletinde çekildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti. 

Görüntülerde, iki kişinin tuvalette kokoreç hazırladığı görülüyor. Tuvalet zemininin kirli olduğu ve iç organların plastik leğenlerde işlendiği anlar dikkat çekti.

"YETKİLİLER HAREKETE GEÇMELİ"

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar, halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluştuğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

  • Fotodaki şahıslar tutuklanmalı işletme mühürlenmelidir. Sokaktan yemek yememek için bir neden daha
  • Umumi tuvalette kokoreç hazırlamak sadece hijyen skandalı değil, TCK 186’ya göre suçtur. Bornova’da halk sağlığıyla oynanıyor, yetkililer derhal harekete geçmeli!
  • Biz niye böyleyiz ya hiç mi umursamıyorsunuz. Ne biçim insanlarsınız siz..
  • Kim bilir bunun gibi niceleri vardır… Toplumun acilen rehabilite edilmesi gerekiyor
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Okullar ne zaman açılıyor, yaz tatilinin bitimine kaç gün kaldı? 2025-2026 MEB takvimi araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay! İş yerine kurşun yağdırıp videoya kaydettiler - 3. SayfaPes dedirten olay! İş yerine kurşun yağdırıp videoya kaydettilerEskişehir'de dehşet evi! Çocuklar görüp ihbar etti: Ekipler içeri giremedi - 3. SayfaDehşet evi! İhbarı çocuklar yaptıBolu Mengen alevlere teslim oldu! Ekipler güçlükle müdahale ediyor - 3. SayfaBolu Mengen alevlere teslim oldu!Isparta'da feci kaza! Apartman girişinden atlamak istedi, hastanelik oldu - 3. SayfaApartman girişinden atlamak isterken hastanelik olduKadıköy'de drift yapan taksici yakalandı! Bakan Yerlikaya: Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi - 3. SayfaO taksi şoförüne kötü haber!Şoförle yolcu tartıştı, tüm otobüs kavgaya karıştı! Akılalmaz biber gazlı müdahale kamerada - 3. SayfaYolcu, şoföre biber gazı sıktı! O anlar kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...