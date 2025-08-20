İzmir'de skandal olay! Tuvalette kokoreç hazırladılar
3. Sayfa Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İzmir'den gelen mide bulandıran görüntülerde iki kişinin tuvalette kokoreç hazırladığı görüldü. Gıda güvenliğinin ihlal edildiği görüntüler büyük tepki çekti.
İğrenç görüntüler İzmir'in Bornova ilçesinden geldi. Yerel basında yer alan habere göre Egemenli Mahallesi Merkez Çarşı tuvaletinde çekildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti.
Görüntülerde, iki kişinin tuvalette kokoreç hazırladığı görülüyor. Tuvalet zemininin kirli olduğu ve iç organların plastik leğenlerde işlendiği anlar dikkat çekti.
"YETKİLİLER HAREKETE GEÇMELİ"
Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar, halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluştuğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı.
Sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:
- Fotodaki şahıslar tutuklanmalı işletme mühürlenmelidir. Sokaktan yemek yememek için bir neden daha
- Umumi tuvalette kokoreç hazırlamak sadece hijyen skandalı değil, TCK 186’ya göre suçtur. Bornova’da halk sağlığıyla oynanıyor, yetkililer derhal harekete geçmeli!
- Biz niye böyleyiz ya hiç mi umursamıyorsunuz. Ne biçim insanlarsınız siz..
- Kim bilir bunun gibi niceleri vardır… Toplumun acilen rehabilite edilmesi gerekiyor
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Çağla Çağlar