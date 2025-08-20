İzmir'de skandal olay! Tuvalette kokoreç hazırladılar

İğrenç görüntüler İzmir'in Bornova ilçesinden geldi. Yerel basında yer alan habere göre Egemenli Mahallesi Merkez Çarşı tuvaletinde çekildiği iddia edilen görüntüler tepki çekti.

Görüntülerde, iki kişinin tuvalette kokoreç hazırladığı görülüyor. Tuvalet zemininin kirli olduğu ve iç organların plastik leğenlerde işlendiği anlar dikkat çekti.

"YETKİLİLER HAREKETE GEÇMELİ"

Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vatandaşlar, halk sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluştuğunu belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

Sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı: