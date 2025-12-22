Karaman’da plastik enjeksiyon makinesine eşarbını kaptıran 17 yaşındaki yabancı uyruklu kız çocuğu hayatını kaybetti.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren bir plastik kasa fabrikasında Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Zahra Hosseını, çalıştığı esnada bir anlık dalgınlığı sonucu eşarbını plastik enjeksiyon makinesine kaptırdı.

BOYNU VE ÇENESİ KIRILDI, HASTANEDE CAN VERDİ

Durumu fark eden diğer çalışanlar hemen yardıma koşarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynu ve çenesi kırılarak ağır yaralanan Hosseını, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

