Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde M.A.H.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda bir tesisin bahçesine uçtu. Kağıt gibi katlanan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kocasinan Bulvarı’nda M.A.H. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir tesisin çitlerini aşarak bahçeye uçtu.

Kayseri'de feci kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı: 3 yaralı

3 YARALI

Kazada otomobil paramparça olurken, sürücü ile araçta bulunan T.N.Ö. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de feci kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı: 3 yaralı

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası