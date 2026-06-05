İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de feci kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı: 3 yaralı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde M.A.H.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda bir tesisin bahçesine uçtu. Kağıt gibi katlanan araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Özetle DinleKayseri'de feci kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı...
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Kocasinan Bulvarı'nda bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir tesise çarparak bahçeye uçtu ve 3 kişi yaralandı.
- Otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir tesise çarptı.
- Araç, tesisin çitlerini aşarak bahçeye uçtu.
- Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan iki kişi yaralandı.
- Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldılar.
- Hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden alındı.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kocasinan Bulvarı’nda M.A.H. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir tesisin çitlerini aşarak bahçeye uçtu.
3 YARALI
Kazada otomobil paramparça olurken, sürücü ile araçta bulunan T.N.Ö. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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