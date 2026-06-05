Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Y.E., tartıştığı damadı İ.O.'yu bıçaklayarak öldürdü. Polis, olayın ardından kayıplara karışan Y.E.'yi arıyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kayınpeder dehşeti yaşandı.

DAMADA BIÇAKLI SALDIRI

İ.O. (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E., damadı İ.O.'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kahramanmaraş'ta kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadını öldürdü

HASTANEDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan İ.O., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Y.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası