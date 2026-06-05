Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta kayınpeder dehşeti! Tartıştığı damadını öldürdü
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Y.E., tartıştığı damadı İ.O.'yu bıçaklayarak öldürdü. Polis, olayın ardından kayıplara karışan Y.E.'yi arıyor.
Özetle DinleKahramanmaraş'ta kayınpeder dehşeti! Tartıştığı da...
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3. Sayfa 1 dk önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kayınpeder, tartıştığı damadını bıçaklayarak ölümüne sebep oldu.
- Dulkadiroğlu ilçesinde İ.O. ile kayınpederi Y.E. arasında tartışma çıktı.
- Tartışma sırasında Y.E., damadı İ.O.'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
- Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen İ.O. hastanede hayatını kaybetti.
- Polis, olay sonrası kaçan Y.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde kayınpeder dehşeti yaşandı.
DAMADA BIÇAKLI SALDIRI
İ.O. (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E., damadı İ.O.'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
HASTANEDE ÖLDÜ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan İ.O., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Y.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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