İstanbul’un Şişli ilçesinde taksi sürücüsü Erdal Çiçek, yolcuyla ettiği kavga sonucunda kalp krizi geçirdi. Çiçek'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Mecidiyeköy Merkez Caddesi üzerinde seyir halindeki taksi sürücüsü Erdal Çiçek ile ismi öğrenilemeyen erkek yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Otomobili yolun sağına çekerek taksiden inen Çiçek ile yolcu arasında çıkan kavgada sürücü kalp krizi geçirdi. Yoldan geçen diğer taksiciler ve vatandaşlar tarafından kalp masajı yapılan Çiçek, ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

YOLCU POLİSE TESLİM EDİLDİ, TAKSİCİNİN DURUMU AĞIR

Olaydan sonra kaçmak isteyen erkek şahıs ise çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren taksicinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

İstanbul'da taksici, yolcuyla kavga etti! Durumu ağır

TAKSİCİLER HASTANE ÖNÜNE GELEREK DESTEK VERDİ

Arkadaşlarına destek vermek için hastane önüne gelen diğer taksiciler ise duruma tepki gösterdi. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, gazetecilere yaptığı açıklamada arkadaşlarının sağlığı için dua ettiklerini ifade etti.

Taksilerinde kimleri taşıdıklarını bilmediklerini belirten Dündar, şunları söyledi.

"Aracında Azrail'ini taşıyan meslek haline geldik. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, araç içinde başlayan kavga araç dışına taşıyor. Erdal abimizin kafasına sert bir cisimle vuruyor. Erdal abimiz olay yerinde kalp krizi geçiriyor. Kalp masajı yapılarak hastaneye yetiştirilmeye çalışılıyor. Biz de buradayız, hayırlı haberlerini bekliyoruz."

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