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Kocaeli'de geceyi alevler aydınlattı! Palet deposu cayır cayır yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli&#039;de geceyi alevler aydınlattı! Palet deposu cayır cayır yandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de binlerce ahşap paletin bulunduğu depoda gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, saat 00.20 sıralarında bir palet deposunun açık alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binlerce ahşap paletin bulunduğu bölgeden yükselen alevler sonrası yangını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de geceyi alevler aydınlattı! Palet deposu cayır cayır yandı - 1. Resim

YARIM SAATTE KONTROL ALTINDA

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Hasar oluşan depoda soğutma çalışması ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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