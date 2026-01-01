Kocaeli'de ormanlık alanda dere yatağında bir otomobilin fark edilmesi üzerine yapılan ihbarda, araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta 62 yaşındaki Cemal Eryılmaz ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerce bölgede inceleme başlatılırken, Eryılmaz'ın atletli hali dikkatlerden kaçmadı.

Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Dumanlıkaya mevkiinde bulunan ormanlık alanda ATV aracıyla seyir halinde olan grup, dere yatağında bir otomobili su içerisinde görünce ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar neticesinde araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta dere yatağında Cemal Eryılmaz'ın hareketsiz şekilde yattığını belirledi.

Kocaelide sır ölüm! Arabasından metrelerce uzakta atletle bulundu

ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Eryılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kocaelide sır ölüm! Arabasından metrelerce uzakta atletle bulundu

KARDA ATLETLİ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yapılan ilk incelemede Eryılmaz'ın bedeninde silah ya da bıçak yarasına rastlanmazken, şahsın atletli olması dikkatlerden kaçmadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası