Samsun'da eşiyle tartışan adam oğluyla beraber gittiği kayınpederinin evini ateşe verdi. Şüpheli T.Ç. ve oğlu gözaltına alındı.

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda T.Ç. (43), 23 yıllık eşi 4 çocuk annesi H.Ç. ile kıskançlık yüzünden tartıştı.

Kadın kavganın ardından babasının evine gitti. T.Ç. ise 18 yaşındaki oğluyla beraber eşinin peşinden kayınpederinin evini bastı.

Kocasıyla oğlu genç kadına dehşeti yaşattı! Diri diri yakacaklardı...

EVİN İÇİNE BENZİN DÖKECEKTİ!

Yanında getirdiği benzini, kapıyı açan eşinin üzerine ve evin içine dökmek isteyen T.Ç., eşi H.Ç.’nin kapıyı kapatması üzerine evin kapı önüne benzin dökerek ateşe verdi.

Kocasıyla oğlu genç kadına dehşeti yaşattı! Diri diri yakacaklardı...

BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Yangın kısa sürede söndürülürken, olay yerine gelen polis ekipleri baba T.Ç. ile oğlu D.H.Ç. gözaltına aldı. Baba oğul polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden baba T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlu D.H.Ç. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası