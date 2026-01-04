Ankara’da gece gökyüzünü izleyen iki arkadaş, sarı renkli ve sıra halinde ilerleyen gizemli ışıklar gördüklerini iddia etti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada tartışmalara neden olurken, bazı UFO araştırmacıları cismin "bilinen teknolojilerle açıklanamayacağını" savundu.

Ankara’nın Güdül ilçesine bağlı Adalıkuzu Köyü’nde 8 Kasım 2025 akşamı gökyüzünde görüldüğü öne sürülen gizemli bir cisim, bölgede merak uyandırdı. Köy sakinlerinden Okan Kılıç ve Orhan Öztürk, saat 21.00 sıralarında dağın üzerinden beliren sarı renkli ışıkları fark ettiklerini ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldıklarını belirtti.

"ÇAPI 100 METRE OLABİLİR"

Daha önce de bölgede benzer gözlemler yaptıklarını söyleyen Okan Kılıç, ışıkların düzenli bir şekilde hareket ettiğini ifade ederek, “Dürbünle baktığımda cismin yatay bir düzlemden çıkıp yön değiştirdiğini gördüm. Oldukça büyüktü ve üzerinde çok sayıda ışık vardı. Uydu, dron ya da bilinen herhangi bir hava aracına benzemiyordu” dedi.

Kılıç, gözlemlerine dayanarak cismin çapının yaklaşık 100 metre olabileceğini iddia etti.

"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEYE RASTLAMADIM"

O anlara tanıklık eden Orhan Öztürk ise, ilk etapta küçük ışıkların yukarı ve aşağı hareket ettiğini, ardından daha büyük bir cismin ortaya çıktığını anlattı. Öztürk, “Yaklaşık iki saat boyunca bu küçük ışıklar büyük cismin etrafında hareket etti. Işıklarını zaman zaman kapatıp açtılar. Daha önce hiç böyle bir şeye rastlamadım” ifadelerini kullandı.

"'ANA GEMİ' OLARAK NİTELENDİRMEK MÜMKÜN"

Görüntüleri değerlendiren ve uzun yıllardır UFO araştırmalarıyla ilgilendiğini belirten sosyal medya içerik üreticisi Coşkun Deniz ise, kaydedilen cismin hareketlerinin dikkat çekici olduğunu savundu.

Deniz, “Bu büyüklükte bir cismin bu hızda ve bu manevralarla hareket etmesi, bilinen fizik kurallarıyla açıklanamaz. Görüntülerde yüzey detaylarının seçilebilmesi, teknolojik olarak çok ileri bir yapıya işaret ediyor” dedi. Deniz ayrıca, söz konusu cismin klasik UFO tanımlarının ötesinde olabileceğini öne sürerek, “Eğer iddia edilen ölçüler doğruysa, bunu sıradan bir UFO’dan ziyade ‘ana gemi’ olarak nitelendirmek mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Güdül’deki gizemli ışıkların ne olduğu ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

