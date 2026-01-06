Diyarbakır Bağlar’da bir binanın kolonunda çatlak oluşması üzerine 83 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi, apartman mühürlendi.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, bir binanın taşıyıcı kolonunda çatlak meydana gelmesi üzerine vatandaşlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Olay, Fatih Mahallesi Göçmenler Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Bakır3 Apartmanı’nda meydana geldi.

Apartmanın kolonunda çatlak oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine AFAD, polis, itfaiye ve Dicle Elektrik ekipleri olay yerine sevk edildi.

ÖNERİLEN HABERLER YASAM Kocaeli'de kolonlarında çatlaklar tespit edilen bina mühürlendi

83 KİŞİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yapılan incelemeler sonucunda, Bakır3 Apartmanı’nın yanı sıra bitişiğindeki müstakil bir ev ve başka bir apartmandan da tedbir amaçlı tahliye gerçekleştirildi. Toplamda 83 kişi güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldı.

Olay yerinde önlemler alan zabıta ekipleri, binaları mühürleyerek çevrede güvenliği sağladı. Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve durumun yakından takip edildiğini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası