Konya’da üvey annesi ve öz kardeşiyle tartışan R.Ö. dehşet saçtı. R.Ö. bıçakla hem kardeşini hem de üvey annesini boğazını keserek öldürdü. Korkunç olay sonrası R.Ö. gözaltına alınırken, evde bulunan babası ise kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3 katlı binada korkunç bir olay yaşandı. Saat 14.00 sıralarında binanın ikinci katındaki dairede oturan R.Ö., üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk ile tartışmaya başladı.

Konya’da dehşet evi! Üvey annesi ve kardeşini boğazını keserek öldürdü

İKİSİNİN DE BOĞAZINI KESTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından mutfaktan bıçak alan R.Ö., üvey annesi Dursuniye Öztürk ve kız kardeşi Esmanur Öztürk’ün boğazını kesti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Konya’da dehşet evi! Üvey annesi ve kardeşini boğazını keserek öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet anında evde bulunan R.Ö.’nün babası kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, R.Ö. ise gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Dursuniye Öztürk ile Esmanur Öztürk’ün cenazeleri Konya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Konya’da dehşet evi! Üvey annesi ve kardeşini boğazını keserek öldürdü

Üvey annesi ve öz kız kardeşini öldüren R.Ö.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası