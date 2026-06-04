İhlas Haber Ajansı
Malatya'da acı olay! Eşi şüphelendi, yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
Malatya’da 66 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. İlk incelemelerde karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeni için cenaze adli tıpa kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesi Selektör Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre ailesiyle birlikte yaşayan Nebahat Ş.'ye (66) ulaşamayan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CESEDİ BULUNDU
Eve giren ekipler, Nebahat Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yoğun gaz kokusu tespit eden ekipler ilk incelemelerde yaşlı kadının karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğini değerlendirdi.
İki çocuk annesi Nebahat Ş.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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