Maltepe'de servis otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Maltepe'de havalimanına işçi götüren servis otobüsü, şoförün fenalaşması sonrası kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Maltepe'de havalimanına işçi götüren servis otobüsü, saat 06.00 sıralarında kontrolden çıktı. Şoförün fenalaşması sonucu kontrolden çıktığı iddia edilen otobüs, şarampole yuvarlandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
ŞOFÖR DAHİL 8 YARALI
Meydana gelen kazada otobüste bulunan şoför dahil 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sinem Eryılmaz