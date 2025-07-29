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Maltepe'de servis otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Maltepe, Servis Otobüsü, Kaza, Yaralı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maltepe'de havalimanına işçi götüren servis otobüsü, şoförün fenalaşması sonrası kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Maltepe'de havalimanına işçi götüren servis otobüsü, saat 06.00 sıralarında kontrolden çıktı. Şoförün fenalaşması sonucu kontrolden çıktığı iddia edilen otobüs, şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Maltepe'de servis otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ŞOFÖR DAHİL 8 YARALI

Meydana gelen kazada otobüste bulunan şoför dahil 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Maltepe'de servis otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Maltepe'de servis otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda yaralı var - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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