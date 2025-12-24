Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta 2 adet kalaşnikof ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kentin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

2 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ

Aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Açıklamada, "Huzur ve güvenin şehri Mardin için mücadelemiz kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.

