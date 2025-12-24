Anadolu Ajansı • Mardin
Mardin'de durdurulan araçtan kalaşnikof çıktı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta 2 adet kalaşnikof ele geçirildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kentin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
2 KALAŞNİKOF ELE GEÇİRİLDİ
Aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 şarjör ve 9 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Açıklamada, "Huzur ve güvenin şehri Mardin için mücadelemiz kararlılıkla ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir." ifadesine yer verildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR