İhlas Haber Ajansı
Markette kardeş kavgası! Raflar yerlere indi, o anlar kamerada
Adana'da bir markette kardeş oldukları öne sürülen iki kişi arasında kavga çıktı. Market savaş alanına döndü, raflar devrildi, ürünler yerlere saçıldı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi.
KARDEŞ KAVGASI KAMERADA
Kardeş oldukları öne sürülen iki kişi bir markette kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sırasında aile bireyleri tarafları ayırmaya çalıştı.
Kavga esnasında marketteki ürünler adeta yer bir oldu. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
