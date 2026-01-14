Üsküdar'da trafikte çıkan tartışmada İETT şoförü çileden çıktı. Şoförün otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak trafikte kavga etti

OTOBÜSÜN CAMINDAN ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavgaya tutuştu.

Diğer sürücüler ve vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, tarafların birbirlerine vurduğu anlar yer aldı.

