İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak trafikte kavga etti
Üsküdar'da trafikte çıkan tartışmada İETT şoförü çileden çıktı. Şoförün otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavga etmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
OTOBÜSÜN CAMINDAN ÇIKTI
Tartışmanın büyümesi üzerine İETT şoförü, otobüsün camından çıkarak otomobil sürücüsüyle kavgaya tutuştu.
Diğer sürücüler ve vatandaşlar, tarafları ayırmaya çalıştı.
Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, tarafların birbirlerine vurduğu anlar yer aldı.
