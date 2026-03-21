Antalya’nın Manavgat ilçesinde markette çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken, tam 3,87 promil alkollü olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı. Olay yerine gelen hayatını kaybeden gencin yakınlarının feryatları yürek burktu.

Korkunç olay Yukarı Pazarcı Mahallesi 1064 Sokak'ta bulunan bir markette akşam saatlerinde meydana geldi.

Markette korkunç cinayet! 19 yaşındaki gencin ailesi yıkıldı

TABANCAYLA KURŞUN YAĞDIRDI

Edinilen bilgiye göre, market sahibinin oğlu Hakan K. ile markete müşteri olarak gelen Hasan Şimşek (19) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan K., işyerindeki tabancayla Hasan Şimşek'e ateş etti.

Markette korkunç cinayet! 19 yaşındaki gencin ailesi yıkıldı

3,87 PROMİL ALKOLLÜ ZANLI GÖZALTINDA

Tabanca sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Şimşek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Hakan K. olayda kullandığı tabanca ile birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Hakan K.'nın Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol kontrolünde 3,87 promil yani yasal sınırın yaklaşık 7 katı alkollü çıktığı belirlendi.

Markette korkunç cinayet! 19 yaşındaki gencin ailesi yıkıldı

ANNE VE BABASI FENALIK GEÇİRDİ

Olayı duyarak olay yerine gelen Hasan Şimşek'in anne, baba ve yakınları feryatlarıyla ortalığı inletti.

Markette korkunç cinayet! 19 yaşındaki gencin ailesi yıkıldı

Oğlunun öldüğünü öğrenen anne baygınlık geçirirken, oğlunu teşhis ettiği sırada baba da fenalaştı. Anne ve baba olay yerine çağrılan ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Markette korkunç cinayet! 19 yaşındaki gencin ailesi yıkıldı

