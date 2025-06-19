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Marmaray'daki 'Mavi gömlekli adam' Türkiye'de gündem olmuştu! O sandılar, silahla saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'yi etkisi altına Marmaray kavgasıyla bağlantılı yeni bir hadise yaşandı. İstanbul Maltepe'de Feyzullah Mahallesi'nde 16 Haziran'da bir şüpheli, C.D. isimli şahsı 'mavi gömlekli adam' zannederek 41 yaşındaki adama silahla 2 el ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırganın, Marmaray kavgasının yaşandığı gün mavi gömlek giyen şahsa yönelik silahlı saldırı talimatı aldığı anlaşıldı.

Geçtiğimiz ay Türkiye'yi etkisi altına Marmaray kavgasıyla bağlantılı yeni bir hadise yaşandı.

Marmaray'daki 'Mavi gömlekli adam' Türkiye'de gündem olmuştu! O sandılar, silahla saldırdılar - 1. Resim

Maltepe Marmaray'da yaşanan olayda, 2 çocuğu ile trene binen baba Deniz Eroğlu kapı önünde bekleyen bir Zehra A. ile tartışmaya girmiş ve daha sonra diğer vatandaşların olaya dahil olmasıyla olay kavgaya dönüşmüştü. 

O SANIP ATEŞ ETTİLER...

İstanbul Maltepe'de Feyzullah Mahallesi'nde 16 Haziran'da bir şüpheli, C.D. isimli şahsı 'mavi gömlekli adam' zannederek 41 yaşındaki adama silahla 2 el ateş ettikten sonra kaçtı.

C.D. saldırıyı yaralanmadan atlatırken, polis ekiplerince yapılan çalışmayla 17 yaşındaki şüpheli Y.B.D. yakalandı. Zanlının üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

SALDIRI TALİMATI ALMIŞ

Y.B.D'nin cep telefonunda yapılan ön incelemede, bir grubun üyeleriyle mesajlaşmalarında, Marmaray'da 2 çocuğuyla yolculuk eden babanın darp edildiği olayın taraflarından İ.A'ya yönelik silahlı saldırı talimatı aldığı anlaşıldı.

Şüphelinin İ.A'ya benzettiği için C.D'ye ateş ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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