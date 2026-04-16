Antalya'da trafik ışıklarında mendil satan ve evsiz olduğu öğrenilen yaşlı kadın, tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kahreden anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bugün saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Teomapaşa Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde; edinilen bilgiye göre Düden kavşağında bulunan üst geçidin altında oluşturduğu alanda barınan ve geçimini mendil satarak sağlayan Durdu Aldemir, öğlen saatlerinde ışıkta bekleyen araçlara mendil satmak için bölgeye geldi.

KÖR NOKTADA ARACIN ALTINDA KALDI

Bu sırada kavşak sisteminde bulunan trafik ışıklarında bekleyen Uğur Y.'nin kullandığı 07 DHV 61 plakalı tır yeşil ışığın yanması ile hareketlendi. Bu sırada tırın kör noktasında bulunan Durdu Aldemir, aracın altında kaldı.

Mendil sattığı ışıklarda, tırın altında can verdi

ORACIKTA CAN VERDİ

Çevredeki araçların uyarısı ile duran tır sürücüsü Uğur Y., aracın altını kontrol ettiğinde Durdu Aldemir'in hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Olayın 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Durdu Aldemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik ekipleri kaza nedeniyle yolu araç trafiğine kapatırken, Durdu Aldemir'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazesinin olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Öte yandan Durdu Aldemir'in hayatını kaybettiği kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen tırın yeşil ışığın yanması ile birlikte hareketlendiği ve o sırada kör noktada bulunan Durdu Aldemir'in tırın altında kaldığı görüldü.

