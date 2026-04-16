Mendil sattığı ışıklarda, tırın altında can verdi
Antalya'da trafik ışıklarında mendil satan ve evsiz olduğu öğrenilen yaşlı kadın, tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kahreden anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
- Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomapaşa Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi.
- Durdu Aldemir, Düden kavşağındaki üst geçidin altında barınıyor ve mendil satarak geçimini sağlıyordu.
- Yeşil ışıkla hareket eden Uğur Y. yönetimindeki 07 DHV 61 plakalı tırın kör noktasında kalan Aldemir, aracın altında kaldı.
- Çevredekilerin uyarısıyla duran tır sürücüsü Durdu Aldemir'in cansız bedenini fark etti.
- Olay yerine gelen sağlık ekipleri Durdu Aldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
- Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bugün saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Teomapaşa Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde; edinilen bilgiye göre Düden kavşağında bulunan üst geçidin altında oluşturduğu alanda barınan ve geçimini mendil satarak sağlayan Durdu Aldemir, öğlen saatlerinde ışıkta bekleyen araçlara mendil satmak için bölgeye geldi.
İsa Aras Mersinli'nin polis babasının ifadesi ortaya çıktı! İşte poligonda atış yaptığı anlar
KÖR NOKTADA ARACIN ALTINDA KALDI
Bu sırada kavşak sisteminde bulunan trafik ışıklarında bekleyen Uğur Y.'nin kullandığı 07 DHV 61 plakalı tır yeşil ışığın yanması ile hareketlendi. Bu sırada tırın kör noktasında bulunan Durdu Aldemir, aracın altında kaldı.
ORACIKTA CAN VERDİ
Çevredeki araçların uyarısı ile duran tır sürücüsü Uğur Y., aracın altını kontrol ettiğinde Durdu Aldemir'in hareketsiz şekilde yattığını fark etti. Olayın 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Durdu Aldemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik ekipleri kaza nedeniyle yolu araç trafiğine kapatırken, Durdu Aldemir'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazesinin olay yerinden kaldırılmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.
Öte yandan Durdu Aldemir'in hayatını kaybettiği kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde trafik ışıklarında bekleyen tırın yeşil ışığın yanması ile birlikte hareketlendiği ve o sırada kör noktada bulunan Durdu Aldemir'in tırın altında kaldığı görüldü.