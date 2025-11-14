Metrobüs engelli yolcuya çarptı, durumu ağır
İstanbul'da korkunç bir kaza yaşandı. Zeytinburnu'nda metrobüs bekleyen engelli yolcu sarı çizgiyi aşında gelen araç çarptı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Zeytinburnu'nda durakta bekleyen engelli yolcu metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. İ.B. (55) idaresindeki 34 TN 2763 plakalı metrobüs, Cevizlibağ Metrobüs Durağı'na yaklaştığı sırada, durakta sarı çizgiyi geçtiği iddia edilen H.C'nin (57) tekerlekli sandalyesine çarptı.
METROBÜS ÇARPTI, SAVRULDU
Çarpmanın etkisiyle savrularak perona ve metrobüs yoluna kafasını çarpan H.C. ağır yaralandı.
YOLCULAR DA YARALANDI!
Kaza sırasında metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki yolculardan E.N.K. (19) ve C.D. (60) de hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
