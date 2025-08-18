Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Motosiklet tutkusu sonu oldu! 26 yaşındaki Eda'nın ölümü kahretti

Motosiklet tutkusu sonu oldu! 26 yaşındaki Eda'nın ölümü kahretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Motosiklet tutkusu sonu oldu! 26 yaşındaki Eda&#039;nın ölümü kahretti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de motosiklet tutkunu 26 yaşındaki Eda Koçin, arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken kaza yaptı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Denizli'de Çameli-Fethiye karayolunda Eda Koçin (26), bir arkadaşıyla birlikte motosikleti ile seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yol kenarına savrulan Eda Koçin ve arkadaşının yaptığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç motosiklet sürücüsü burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet tutkusu sonu oldu! 26 yaşındaki Eda'nın ölümü kahretti - 1. Resim

MOTOSİKLET TUTKUNU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Motosiklet tutkunu olarak bilinen genç kızın güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. Eda Koçin'in cenazesinin bugün Çameli ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Motosiklet tutkusu sonu oldu! 26 yaşındaki Eda'nın ölümü kahretti - 2. Resim

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu videolardan kaçının! Sosyal medyada yayılan yeni trend hasta ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşini, boğazını satırla keserek öldürdü! Yakalanınca klasik bahaneye sarıldı - 3. SayfaYakalanan cani klasik bahaneye sığındıYolda yaptığı basit hareket ehliyetinden edecekti: Gerçek testle ortaya çıktı - 3. SayfaYolda yaptığı basit hareket ehliyetinden edecektiYangın yürekleri ağza getirdi! Genç kızı annesi zor sakinleştirdi - 3. SayfaGenç kızı annesi zor sakinleştirdiOtoyolda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaOtoyolda feci kaza! Yolcu otobüsü devrildiİstanbul'da "büyü bozma" sahtekarlığı! 877 bin liralık vurgun yapan sahte medyumdan akılalmaz savunma - 3. Sayfaİstanbul'da "büyü bozma" sahtekarlığı!İstanbul Ümraniye'de tüyler ürperten olay: Genç kadını sokak ortasında satırla vahşice katletti! - 3. SayfaGenç kadını sokak ortasında vahşice katletti
Sonraki Haber Yükleniyor...