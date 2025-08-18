Motosiklet tutkusu sonu oldu! 26 yaşındaki Eda'nın ölümü kahretti

Denizli'de Çameli-Fethiye karayolunda Eda Koçin (26), bir arkadaşıyla birlikte motosikleti ile seyir halindeyken motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yol kenarına savrulan Eda Koçin ve arkadaşının yaptığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç motosiklet sürücüsü burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

MOTOSİKLET TUTKUNU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Motosiklet tutkunu olarak bilinen genç kızın güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. Eda Koçin'in cenazesinin bugün Çameli ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.