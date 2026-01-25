Anadolu Ajansı
Muğla’da aile içi şiddet! Kadın hastaneye kaldırıldı, koca cezaevinde
Muğla'da Veli K., eşini tüfekle yaraladı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken şüpheli koca tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşanan olayda, Veli K, eşi Hatice M'yi tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan kadın, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Veli K. ise İlçe Emniyet Müdürliğü Asayiş Büro Amirliği ekibince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
