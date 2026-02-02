Korkunç cinayet Muğla'da meydana geldi. İki çocuk annesi Özlem Arslan bu sabah çalıştığı markete giderken bıçaklı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın olay yerinde can verirken, polis zanlının peşine düştü.

Olay, bu sabah saat 06.00 sıralarında Milas ilçesine bağlı Hamdi Mergen Caddesi'nde yaşandı. Çalıştığı markete giden 38 yaşındaki Özlem Arslan iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

SOKAK ORTASINDA CAN VERDİ

Cadde üzerinde hareketsiz yatan bir kadını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki çocuk annesi Özlem Arslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Arslan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

POLİS KATİLİ ARIYOR

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

