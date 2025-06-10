Ne canını ne malını koruyabiliyor! Dayakçı koca eşinin arabasını çaldı

‘Şiddet’ sebebiyle boşanma davası açılan adam, karısının otomobilini çaldı. Hâlâ evli oldukları için koca ‘oto hırsızlığı’ndan değil, ‘güveni kötüye kullanma’dan yargılanacak.

Adana’da yaşayan kadın öğretmen, 2023 yılında yaptığı ikinci evlilikle hayatının kâbusa döndüğünü öne sürerek “Hamileyken defalarca eşim tarafından darbedildim. Açtığım boşanma davası sonuçlanmadan eşim aracımı çaldı” dedi. İlk evliliğinden iki çocuğu olan Burcu Kara, 3 Şubat 2023’te B.K. (36) ile ikinci evliliğini yaptı. Kısa süre sonra hamile kalan Kara, eşinden fiziksel şiddet görmeye başladığını iddia etti.

GÖZÜ MORARDI, AYAĞI KIRILDI

Hamilelik sürecinde ağır darp sonucu ayağı kırıldığını, gözünde ve vücudunda morluklar oluştuğunu öne süren Kara, birçok defa uzaklaştırma kararı aldığını, 6 Mart 2024’te boşanma davası açtığını ifade etti.

KIZINI GETİRDİ, ARABASINI ÇALDI!

B. K. ile 2023 yılından bu yana boşanmaya çalıştığını belirten Kara “Hukuki boşluklar sebebiyle bu kişiden kurtulamıyorum. Olay günü kızımı pedagog eşliğinde görmeye gelmişti. Lavaboya gittiğim sırada çantamdan anahtarı alarak otomobilimi çaldı. Polise başvurdum ama evli olduğumuz için oto hırsızlığı sayılmıyormuş. Eğer boşanmış olsaydım, bu suç hırsızlık olacaktı. Şu an sadece ‘güveni kötüye kullanma’ dan işlem yapılabiliyor” dedi.

“BEBEĞİMİ KAÇIRDI”

Burcu Kara daha önce de benzer bir travma yaşadığını belirterek “Evimizin önünden üç aylık bebeğimi kaçırdı. Sürekli şiddet uyguladı. Millî Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi ama yeni adresimi de buldu” dedi.

Hamileyken yaşadığı şiddeti anlatan Kara “Bir yıllık evliliğimizin dokuz ayı hamilelik dönemiydi. Ayağım kırıldı, gözüm morardı, vücudumda morluklar oluştu. Bu kişi yüzünden hayatım altüst oldu. Hem kendim hem çocuklarım için artık adalet istiyorum. Aracımın bulunmasını ve bir an önce boşanmak istiyorum” diye konuştu.