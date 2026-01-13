Niğde-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

R.A. (50) yönetimindeki 34 BHR 049 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Sazlıca mevkisinde, E.E. (33) idaresindeki 34 FID 235 plakalı otomobille çarpıştı. Savurulan 34 BHR 049 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halinde bulunan Y.U'nun (26) kullandığı 31 AHN 606 plakalı tıra çarptı.

2 KİŞİ CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, İ.O. (31) ile T.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücülerden E.E. ile aynı araçta bulunan A.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

