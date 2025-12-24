Niğde'de boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu. Kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde merkezde bulunan boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kimliği belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

