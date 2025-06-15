Ölümle burun buruna geldiler! 1 tonluk beton blokları parçalayan hafriyat kamyonu Karayolları binasını teğet geçti

Düzce'de Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü binasını teğet geçen hafriyat kamyonu 1 tonluk bariyer ve beton blokları parçaladı. Kazadan kamyon şoförü yara almadan kurtuldu.

Düzce’de inşaat atığı taşıyan hafriyat kamyonu, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü binasını teğet geçerek 1 tonluk bloklara çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

İlgili Haber Otoyolda can pazarı: Tüp yüklü kamyon ile minibüs çarpıştı

KARAYOLLARI BİNASINI TEĞET GEÇTİ

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Beyköy’den Düzce istikametine seyir halinde olan İslam Ç. idaresindeki 06 CRZ 207 plakalı inşaat atığı toplama aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Otoyol üzerinde bulunan Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü işletme şefliği binasının bahçesine girdi.

1 TONLUK BETON BLOKLARI TEK TEK PARÇALADI

1 ton ağırlığındaki beton blokları parçalayarak binayı teğet geçen hafriyat kamyonu, bahçenin diğer tarafına geçip bariyerlere çarparak durabildi.

5 KİŞİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Kazada yaralanan olmazken, işletme şefliğinde görevli 5 personel ölümle burun buruna geldi. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol aracın kaldırılması, beton blokların alınmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.