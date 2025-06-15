Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ölümle burun buruna geldiler! 1 tonluk beton blokları parçalayan hafriyat kamyonu Karayolları binasını teğet geçti

Ölümle burun buruna geldiler! 1 tonluk beton blokları parçalayan hafriyat kamyonu Karayolları binasını teğet geçti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Düzce'de Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü binasını teğet geçen hafriyat kamyonu 1 tonluk bariyer ve beton blokları parçaladı. Kazadan kamyon şoförü yara almadan kurtuldu.

Düzce’de inşaat atığı taşıyan hafriyat kamyonu, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü binasını teğet geçerek 1 tonluk bloklara çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

KARAYOLLARI BİNASINI TEĞET GEÇTİ

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Beyköy’den Düzce istikametine seyir halinde olan İslam Ç. idaresindeki 06 CRZ 207 plakalı inşaat atığı toplama aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında Otoyol üzerinde bulunan Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü işletme şefliği binasının bahçesine girdi.

Ölümle burun buruna geldiler! 1 tonluk beton blokları parçalayan hafriyat kamyonu Karayolları binasını teğet geçti - 1. Resim

1 TONLUK BETON BLOKLARI TEK TEK PARÇALADI

1 ton ağırlığındaki beton blokları parçalayarak binayı teğet geçen hafriyat kamyonu, bahçenin diğer tarafına geçip bariyerlere çarparak durabildi.

Ölümle burun buruna geldiler! 1 tonluk beton blokları parçalayan hafriyat kamyonu Karayolları binasını teğet geçti - 2. Resim

5 KİŞİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Kazada yaralanan olmazken, işletme şefliğinde görevli 5 personel ölümle burun buruna geldi. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol aracın kaldırılması, beton blokların alınmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD, Orta Doğu'daki savaşa katılacak mı? Trump kapıyı araladıBeşiktaş'tan Anguissa atağı! Solskjaer devrede, teklif güncellendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir'de korkutan yangın, patlama sesleri duyuluyor! Hastane tahliye edildi, alevlerle amansız mücadele - 3. Sayfaİzmir'de korkutan yangın, hastane tahliye edildiAlkol bahanesiyle kurşunlar havada uçuştu! Beşiktaş'taki otelde çıkan silahlı kavga yaralılar var - 3. SayfaBeşiktaş'taki otelde silahlı kavga, yaralılar varİstanbul'da tüyler ürperten olay: Evden, biri parçalara ayrılmış iki ceset çıktı! - 3. SayfaEvden, biri parçalara ayrılmış iki ceset çıktı!Batman'da balkon çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var! - 3. SayfaÇöken balkonun altında kalarak can verdilerAlevlerin arasında kaldılar! Sahibi son anda yetişip hepsini kurtardı - 3. SayfaGözünü kırpmadan dumanların arasına daldı!Bir kent diken üstünde! Keneden üçüncü ölüm - 3. SayfaBir kent diken üstünde! Keneden üçüncü ölüm
Sonraki Haber Yükleniyor...