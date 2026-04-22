Bursa'da kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, yaşlı çifti "evinizde arama yapılacak" yalanıyla kandırarak yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyasını aldı. Nefes kesen olay, polisin 580 saatlik kamera incelemesiyle çözüldü. Şüphelinin kılık değiştirdiği anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde 14 Nisan'da, emekli E.T. (80) ile eşi N.T.'yi (59) telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler, "banka ve kuyumcu soygununa karışan şahısların üzerinde kimlik bilgileriniz bulundu, evinizde arama yapılacak" yalanıyla çifti korkuttu.

KAPIYA GELİP DOLANDIRDILAR

Dolandırıcılar, E.T.'yi evden çıkararak adliyeye yönlendirirken, evde yalnız kalan N.T.'nin kapısına gelen 35-40 yaşlarında bir şahıs, kadından yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Şüpheliye 2 adet Adana burma bilezik, 1 adet beşibiryerde, 2 adet ajda bilezik, 4 adet yüzük, 10 adet gram altın ve altın kaplama kol saati poşet içerisinde teslim edildi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan çift durumu polise bildirdi.

580 SAAT KAMERA İNCELENDİ

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki 24 güvenlik kamerasına ait toplam 580 saatlik görüntü tek tek incelendi.

Yapılan incelemelerde şüphelinin Tahtakale Mahallesi, Atatürk (Heykel) Caddesi ve İnönü Caddesi üzerinden yürüyerek izini kaybettirmeye çalıştığı, ardından Tuzpazarı çarşısında kalabalığa karıştığı ve bir iş yerinde kıyafet değiştirerek dikkat çekmemeye çalıştığı tespit edildi.

TUTUKLANDI

Kimliği belirlenen şüpheli H.B. (40), Gemlik ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin üzerinde ele geçirilen ziynet eşyaları eksiksiz şekilde mağdur çifte teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

