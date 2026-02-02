Anadolu Ajansı • Osmaniye
Osmaniye merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: Suriye uyruklu şahıslar tutuklandı
Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığını belirlediği şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
SURİYE UYRUKLU 3 KİŞİ YAKALANDI
Osmaniye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu şüpheliler B.A. (30), T.M. (39) ve A.E'yi (38) gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
