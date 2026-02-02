Edirne’nin Keşan ilçesinde etkisini artıran kar yağışı sonrası “Keşan’da okullar tatil mi?” sorusu gündemin ilk sıralarına yükseldi. Sabah erken saatlerde başlayan ve ilçe genelinde beyaz örtü oluşturan yoğun kar yağışı, eğitim-öğretim faaliyetlerini de etkiledi. 2 Şubat Pazartesi günü için ise Keşan Kaymakamlığı'ndan açıklama geldi!

Keşan’da günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçe genelinde yolların kayganlaşması üzerine Keşan Belediyesi ekipleri ile Karayolları ekipleri ana arterler, cadde ve kaldırımlarda yoğun bir çalışma başlattı. Tuzlama ve yol açma çalışmaları aralıksız sürdürülürken, öğrencilerin güvenliği öncelikli tutuldu. Peki, Edirne Keşan'da okullar tatil mi? İşte Keşan Kaymakamlığı açıklaması...

EDİRNE KEŞAN’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Edirne’nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. 2 Şubat 2026 Pazartesi günü için Edirne genelinde eğitime ara verilmesine yönelik karar alınmadı. Keşan ilçesine ise özel olarak tatil kararı alındı.

2 ŞUBAT EDİRNE'DE KAR TATİLİ İLAN EDİLDİ Mİ?

Yetkili makamlar tarafından yapılan açıklamaya göre 2 Şubat 2026 Pazartesi günü kar yağışı nedeniyle yalnızca Keşan ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

