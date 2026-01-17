Ordu’nun Ünye ilçesinde bir oto bakım servisinde iki genç usta ölü bulundu. İlk incelemelerde araçta gaz kaçağı olabileceği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği aktarıldı.

Olay, Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde bulunan araç motor bakım servisinde meydana geldi.

İKİ GENÇ ÖLÜ BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde kendilerinden haber alamayan yakınları ve iş yeri sahibi dükkâna geldi. Kapının açılmasıyla birlikte iki kişinin yerde hareketsiz halde olduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde, iş yeri çalışanı olduğu öğrenilen Oğuzhan Bölükbaş (27) ile yanında bulunan arkadaşı Sami Güzel’in (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Sami Güzel hakkında ailesi tarafından daha önce kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. İki arkadaşın, bir aracı tamir etmek için dün akşam saatlerinde iş yerine geldikleri tahmin ediliyor.

ARAÇTA ‘GAZ KAÇAĞI’ ŞÜPHESİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, gençlerin yanında bulunan aracın kontağının açık olduğu, tamir için iş yerinde bulunan başka bir otomobilde ise gaz kaçağına dair bulgulara rastlandığı bildirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bölükbaş ve Güzel’in cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"DÜKKANI AÇTIĞIMIZDA KÖTÜ BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIK”

İş yeri sahibi Dursun Elveren, sabah dükkânı açtıklarında ağır bir manzarayla karşılaştıklarını belirterek, içeride yoğun gaz kokusu olduğunu ve iki kişiyi hareketsiz halde gördüklerini söyledi. Elveren, "Sabahleyin arkadaşlara ulaşamayınca biz de dükkana bakmak için buraya geldik. Dükkanı açtığımızda kötü bir manzarayla karşılaştık. İçeride gaz kokuları vardı. İki kişinin cansız bedeni içerdeydi. Biz burada yağ değişim servisi, alt bakım ve motor bakımı üzerine çalışıyoruz. Vefat edenlerden Oğuzhan Bölükbaş ustamızdı. Ben diğer arkadaşı tanımıyorum" dedi.

