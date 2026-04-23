İhlas Haber Ajansı
Otomobil sürüye daldı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Hatay'da bir otomobil, kara yoluna çıkan küçükbaş hayvan sürüsünün içine daldı. Meydana gelen kazada 17 koyun telef oldu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Karakese Mahallesi'nde bulunan hemzemin geçitte E.B. idaresindeki otomobil, koyun sürüsünün içerisine daldı.
17 KOYUN TELEF OLDU
Kazada sürüdeki 17 koyun telef olurken, otomobilde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Trafiğe kapanan yol, hayvanların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
