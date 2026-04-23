NBA'de son şampiyon zorlanmadı: Thunder seride 2-0 önde
NBA'de son şampiyon Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı ilk tur ikinci maçında Paycom Center'da ağırladığı Phoenix Suns karşısında zorlanmadı ve 120-107'lik skorla sahadan galip ayrıldı.
Sezon boyunca kritik anlardaki katkıları nedeniyle maçtan önce kendisine "clutch player of the year" ödülü takdim edilen Shai Gilgeous-Alexander; 37 sayı, 9 asist, 5 ribauntla takımını sırtladı.
Ev sahibi ekipte, Chet Holmgren ve Jalen Williams 19'ar sayıyla oynarken; Williams, 3'üncü çeyrekte sakatlanarak maça devam edemedi. Suns'ta ise Dillon Brooks 30, Devin Booker 22 ve Jalen Green 21 sayı kaydetti.
Detroit Pistons, ikinci maçta Orlando Magic'i 98-83 yenerek seriyi 1-1 yaptı.
Pistons'ta Cade Cunningham 27 sayı, 11 asist, Tobias Harris 16 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Magic'te ise Jalen Suggs 19, Paolo Banchero 18 sayıyla oynadı.