Motorundan çıkan yangınla bir anda alev topuna dönen yolcu otobüsünde büyük panik yaşandı. 39 kişi saniyelerle kurtulurken, Adana-Mersin ekiplerinin müdahalesine rağmen araç tamamen yandı.

Olay Adana’nın Pozantı ilçesinde Akçatekir rampası mevkiinde meydana geldi. Adana'dan Kayseri'ye giden 39 yolcusu bulunan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı.

Otobüs kaptanının çıkan dumanları fark edip aracı emniyet şeridine çekmesiyle birlikte yolcular tahliye edildi. Kısa sürede otobüsü alevler sardı.

OTOYOLA ÇIKAN YANGIN ÇALILIĞA SIÇRADI

Yangın, otoyol kenarındaki çalılık alanına da sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Adana ve Mersin’den itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otobüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, başka bir otobüs gelene kadar yolcular bir dinlenme tesisine götürüldü.

