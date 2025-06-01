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"Panik butonu" banka müdürünün hayatını kurtarmıştı! Bıçaklı soyguncu tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz cuma günü Şanlıurfa'da yürekler ağza gelmişti. Bıçaklı şahıs, kentteki bir bankaya giderek müdürüne bıçak çekmiş, soygun yapmaya çalışmıştı. Panik butonuna basılmasının ardından ihbarı alan polis ekipleri hemen harekete geçti. Olay yerinde etkisiz hale getirilen şahıs bugün tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’da yürekleri ağza getiren bir olay yaşanmıştı.

"Panik butonu" banka müdürünün hayatını kurtarmıştı! Bıçaklı soyguncu tutukandı - 1. Resim

PANİK BUTONU HAYAT KURTARDI

Cuma günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Ceylanpınar Caddesi üzerindeki Ziraat Bankası şubesinde yaşanan korkunç olayda, M.A. isimli bir şahıs, gittiği bankada müdür B.S.'nin odasına girerek bıçak çekti. 

Banka görevlilerinin panik butonuna basmasıyla odadan çıkan şahıs, banko üzerindeki bir miktar parayı alıp kaçmaya çalıştı. Şahsı, olay yerine giden polis ekipleri yakaladı.

"Panik butonu" banka müdürünün hayatını kurtarmıştı! Bıçaklı soyguncu tutukandı - 2. Resim

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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