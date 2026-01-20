Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki polis aracına sonra da elektrik direğine ve başka bir araca çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.

İnönü Caddesi'nde A.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı.

Park halindeki polis aracına çarptılar! 2 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından bir elektrik direği ile park halindeki başka bir araca daha çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası