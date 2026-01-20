Anadolu Ajansı
Park halindeki polis aracına çarptılar! 2 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce park halindeki polis aracına sonra da elektrik direğine ve başka bir araca çarptı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı.
İnönü Caddesi'nde A.A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, ardından bir elektrik direği ile park halindeki başka bir araca daha çarptı.
2 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
