Pelin Karaca cinayetiyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Katilin ifadesi kan dondurdu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 21 yaşındaki Pelin Karaca'dan 17 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.

Genç kızın eski komşusu Ali Uysal (37) tarafından öldürülüp cesedi 70 kilometre uzaklıktaki Uşak'ın Eşme ilçesinde ormana gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Vahşi cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

Boğarak öldürdüğü Pelin Karaca'nın cesedini arabasıyla taşıdıktan sonra yaklaşık Uşak'ın Eşme ilçesine gömen katil Ali Uysal, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

KATİLİN YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

Katil Ali Uysal'ın Pelin'i öldürmediğini, kaza sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiği iddiası otomobilde yapılan kriminal uzmanlık raporuyla çürütüldü. Aracın alt kısmında yapılan incelemede insana ait bir biyolojik bulguya rastlanmadı. Ayrıca katil Ali Uysal, Pelin'in aracın altında kalması nedeniyle sis farının bozulduğunu öne sürse de, otomobilde yapılan incelemede sis farının bozuk olmadığı, park ampullerinin arızalı olduğu belirlendi. Pelin'e aracın çarpması durumunda farın dış kısmında herhangi bir zarar ve kırıklık olmadan sadece ampulün zarar görmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca tampon ve kaportada kaza nedeniyle oluşan herhangi bir göçük zarar olmadığı ifade edilirlen, katil Ali Uysal'ın kaza iddiası böylece çürütülmüş oldu.

Pelin Karaca

PELİN'İN PARMAKLARINI YAKMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre katil Ali Uysal'ın Pelin'in parmak izlerini yok etmek ve geride herhangi bir iz bırakmamak için çakmak ile genç kızın parmak uçlarını yaktığı belirlendi. Ali Uysal'ın sağlık ekiplerine ya da başka birine haber vermeden Pelin'in cesedini gömmesinin de hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekildi.

PELİN'İ GÖMDÜKTEN SONRA BABASINA MESAJ ATMIŞ

Katil Ali Uysal'ın talihsiz genç kızı öldürüp cesedini Eşme ilçesine gömdükten sonra babası Nuh Karaca'ya Pelin Karaca'nın telefonundan "Ben Akhisar'da işe başladım" şeklinde mesaj attığı da ortaya çıktı.

Ali Uysal'ın genç kızı öldürmeden bir gün önce bir işletmeye giderek kazma ve kürek satın aldığı, olaydan 10 gün önce çocuğunun doğduğu, eşinin yasak ilişkiyi öğrenmemesi için Pelin'i götürdüğü arazide öldürüp, satın aldığı kazma kürek ile Eşme'ye gömdüğü, cinayeti planlı işlediği belirlendi.

Katil Ali Uysal

KATİL: BEN KÖTÜ BİR İNSAN DEĞİLİM

Katil Ali Uysal'ın mahkemede kan donduran sözleri ortaya çıktı. Uysal savunmasında, "Pelin ile aramda problem yoktu. Ben o kazadan sonra Pelin'i kurtaramadım. Kurtaramadığı için çok pişmanım. Pelin'i öldürmek için bir nedenim yok. Aksine onu mutlu etmek isterdim. Ben kazma küreği ayın 18'inde aldım. Onun yerine ben ölmeyi isterdim. Pelin çok iyi bir insandı. Ben kötü bir insan değilim" dedi.