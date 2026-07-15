Polisi şaşırtan olay: Üzerinden 500 bin lira çıktı! Paraları sarımsakla saklamış
Bursa'nın İznik ilçesinde çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle polis ve zabıta ekiplerince bölgeden uzaklaştırılan, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen şahsın üzerinden yaklaşık 500 bin lira nakit para çıktı. Karton ve plastik toplayarak biriktirdiği öne sürülen paraları poşetlere koyup sarımsakla saklayan şahsın birikimi, tutanakla kardeşine teslim edildi.
- Polis ve zabıta ekipleri, esnafın rahatsızlığı üzerine bölgede çalışma başlattı.
- M.Ö. isimli kişinin camları kırık boş bir dükkanda kaldığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edildi.
- M.Ö.'nün üzerinde ve eşyaları arasında yaklaşık 500 bin liraya yakın nakit para bulundu.
- Toplanan paraların tek tek poşetlenip içine sarımsak konulduğu görüldü.
- Ele geçirilen para, Gürmüzlü Mahallesi'nde yaşayan kardeşine teslim edildi.
Olay, İznik Devlet Hastanesi karşısında bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir bölgede sabahlayan ve çevre esnafını rahatsız eden M.Ö. hakkında gelen ihbarlar üzerine polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.
POLİS VE ZABITA ŞAŞKINA DÖNDÜ
Yapılan çalışmada M.Ö.'nün, camlarını kırdığı boş bir dükkânda kaldığı ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Ekiplerin yaptığı kontrolde M.Ö.'nün üzerinde ve eşyaları arasında yaklaşık 500 bin liraya yakın nakit para bulundu. Zabıta ekipleri, çevreden karton, plastik toplayarak elde edilen parayı tek tek sayarak tutanak altına aldı.
POŞETLEYİP İÇİNE SARIMSAK KOYMUŞ
M.Ö.'nün paraları eskimesin ve fareler yemesin diye tek tek poşetlediği ve içerisine de sarımsak koyduğu tespit edildi. Yapılan işlemlerin ardından söz konusu para, İznik ilçesine bağlı Gürmüzlü Mahallesi'nde yaşayan kardeşine teslim edildi.