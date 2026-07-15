Binlerce vatandaş, darbe girişiminin simge mekanı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bir araya geldi. Zincirlikuyu’dan yola çıkanlar, 4 kilometrelik rotayı “İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla birlik beraberlik içinde yürüdü. İstanbul Valisi Davut Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı yürüyüşte gururlandıran kareler hafızalara kazındı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı bir yürüyüş düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi bir araya geldi.

İstanbul Valiliğinin de desteklediği "Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" saat 10.00'da Zincirlikuyu'daki metrobüs durağının yakınından başladı.

Türk bayraklarıyla yürüyen binlerce katılımcı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yaklaşık 4 kilometrelik rotayı takip etti. Yürüyüş, köprünün Anadolu Yakası çıkışında bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda sona erdi.

Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Ferhat Pirinççi, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da katıldı.

Öte yandan Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" da yapıldı. Köprünün Avrupa Yakası girişinden başlayan koşuda ise profesyonel atletler ve sporcular ter döktü. Parkuru ilk sırada tamamlayan atletler, tekbir eşliğinde ellerine Türk bayraklarıyla anıt alanına giriş yaptı. Koşuyu tamamlayan sporculara hatıra madalyası takıldı.

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