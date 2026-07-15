Ukrayna hava sahasının kapalı olması sebebiyle Kiev'e 10 saatlik tren yolculuğuyla geçecek olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış mesajlarını iletmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geleceğini kaydetti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği kritik Ukrayna ziyareti öncesinde Polonya'nın sınır kenti Przemysl'deki tren istasyonunda önemli açıklamalarda bulundu.

"FETÖ ARTIK KULLANIM DEĞERİ BİTMİŞ BİR YAPIDIR"

15 Temmuz sonrasında devletin ve milletin yeni bir kurtuluş mücadelesi verdiğini belirten Bakan Fidan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. İçerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine, başta FETÖ olmak üzere yoğun bir darbe vurduğumuz dönem olmuştur. FETÖ'den ayıklanan devletin tekrar asli kodlarına hızlı bir şekilde dönüp milletinin hizmetinde yapması gereken hizmeti yaptığına şahit olduk. İnşallah alacağımız tedbirler, yapacağımız düzenlemeler ne bugün ne gelecekte tekrar bu türden yapıların sistem içerisinde yer almamasını temin edecektir. Bütün gayretimiz bu yönde."

Bakan Fidan Kiev ziyareti öncesi kırmızı çizgiyi çekti!

FETÖ'nün gittiği ülkelerde gayrimeşru, ajanlık ve Türkiye aleyhine olan yıkıcı faaliyetlerine devam etmemesi için her türlü çalışmayı gece gündüz yürüttüklerini vurgulayan Bakan Fidan, örgütün küresel güç odaklarının elinde bir enstrüman olmaktan öteye gidemediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ artık kullanım devri bitmiş bir yapıdır. Buna rağmen devlete karşı mücadelesini yürütmektedir. Devleti yöneten, halkın seçtiği liderlere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu da yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir işbirliği içerisindedir. Tabii bu bir zillettir. Bu örgütün şu anda yöneticilerinin adeta rehin tuttuğu bir kitle bulunmakta. Bunlar yurt dışında sürgün hayatı yaşamaktalar. Bunların tekrar aslında uyanıp, illüzyondan çıkıp, gerçek hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana, millete sadakatle tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor. Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek. Kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama inşallah memleketimiz, milletimiz, devletimiz tarihi stratejik kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ'yle mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer tehditlerde de başarılı olacağına yürekten inanıyorum."

SAVAŞIN GÖLGESİNDE 10 SAATLİK TREN YOLCULUĞU İLE KİEV'E GEÇİŞ

Açıklamalarında Ukrayna ziyaretinin detaylarına da değinen Fidan, Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle Polonya'dan trenle Kiev'e geçeceklerini ve yaklaşık 10 saatlik bir yolculuk yapacaklarını aktardı.

Geçen ay Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiklerini, ardından NATO Zirvesi ve Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu toplantılarında Ukrayna savaşının ana gündem maddesi olduğunu anımsatan Bakan Fidan, "Avrupa'da savaş konusunda farklı yaklaşımlar bulunuyor ancak Türkiye, 'savaş nasıl durdurulur' kulvarında yer alıyor. Cumhurbaşkanımız savaşın başladığı ilk günden bu yana bu perspektifle yoğun bir diplomasi yürütüyor." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan Kiev ziyareti öncesi kırmızı çizgiyi çekti!

"SAVAŞ NASIL DURDURULUR KULVARINDA YER ALIYORUZ"

Savaşın nasıl durdurulacağının en önemli meselelerden biri olduğunu belirten Bakan Fidan, Avrupa'da bu konuda iki farklı yaklaşım bulunduğunu yineleyerek şunları söyledi:

"Savaş çabaları nasıl desteklenir ve savaş nasıl durdurulur? İki ayrı kulvar var. Türkiye daha çok savaşın nasıl durdurulacağı kulvarında."

Bakan Fidan Kiev ziyareti öncesi kırmızı çizgiyi çekti!

Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve mevkidaşıyla görüşeceklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarını bizzat ileteceklerini ifade eden Fidan, Türkiye'nin bugüne kadar üstlendiği ara buluculuk rolünün altını çizdi:

"Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptık İstanbul'da geçtiğimiz yıl. Onun öncesinde yaptığımız çeşitli kolaylaştırıcı faaliyetler var, bir araya getirişler var. Tahıl Anlaşması var, Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetinin o dönem olmasının mümkün kılan. Bütün bunlar üstüne bina ederek gelmiş durumda. Ziyaretimin yürüyen o çabalara olumlu bir katkı yapacağına inanıyorum."

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