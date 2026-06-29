İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da şoke eden olay! Daire Başkanı vurulmuş halde bulundu, durumu ağır
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı A.B., Karaköprü ilçesindeki evinde silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.B. yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Özetle DinleŞanlıurfa'da şoke eden olay! Daire Başkanı vurulmu...
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3. Sayfa 2 dk önce
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı A.B., evinde silahla intihar girişiminde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.
- Olay Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı.
- A.B., evinde silahla intihar girişiminde bulundu.
- Ağır yaralanan A.B. hastaneye kaldırıldı.
- A.B.'nin daha önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.
- A.B., 2024 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığına getirilmişti.
- Yoğun bakımda tedavi altına alınan A.B.'nin intihar girişiminin nedeni henüz öğrenilemedi.
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Olay Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan A.B., iddiaya göre evinde silahla intihar girişiminde bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan A.B., olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın etti.
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