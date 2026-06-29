Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı A.B., Karaköprü ilçesindeki evinde silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan A.B. yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan A.B., iddiaya göre evinde silahla intihar girişiminde bulundu.

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HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan A.B., olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın etti.



Daha önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yapan A.B.'nin 2024 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığına getirildiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan A.B'nin neden intihar girişiminde bulunduğu ise henüz öğrenilemedi.

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