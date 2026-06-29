Hollanda'da zayıflama iğnelerinin kontrolsüz kullanımına bağlı sağlık sorunlarında ciddi artış yaşandı. Bildirilen vakalar bir yılda 76'dan 149'a yükselirken, uzmanlar doktor kontrolü dışında kullanıma karşı uyardı.

Hollanda'da zayıflama amacıyla kullanılan iğnelerin bilinçsiz ve denetimsiz tüketimi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ülkede bu ilaçlarla bağlantılı bildirilen sağlık vakalarının son bir yılda yaklaşık iki kat arttığı açıklandı.

Hollanda Ulusal Zehirlenme Bilgi Merkezi verilerine göre, zayıflama iğnesi kullanımına ilişkin bildirilen vakaların sayısı 2024 yılında 76 iken, 2025'te 149'a yükseldi.

Yetkililer, tüm vakaların resmi kayıtlara geçmediğini belirterek gerçek sayının daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.

Vakaların büyük bölümünün ilaçların doktor kontrolü olmadan kullanılması veya reçetesiz temin edilmesiyle bağlantılı olduğu ifade edildi. Bildirilen vakaların yaklaşık yüzde 40'ında ise ilaçların resmi sağlık kanalları dışından elde edildiği kaydedildi.

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UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, zayıflama iğnelerine yönelik resmi olmayan pazarın giderek büyüdüğünü ve bu durumun ciddi riskler oluşturduğunu belirtti.

Doktor gözetiminde kullanımdan bireysel kullanıma geçişin yanlış doz alma ihtimalini artırdığına dikkat çeken uzmanlar, aşırı doz veya hatalı kullanımın acil müdahale gerektiren sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Yanlış kullanımın uzun vadede karaciğer, böbrekler ve sinir sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda da uyarılar yapıldı.

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