Şanlıurfa'daki feci kaza oğlunu babasından kopardı!
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, baba yaralandı.
Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunda tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
- Kaza, dün gece Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunda meydana geldi.
- Halil D. idaresindeki hafif ticari araç ile A.İ. yönetimindeki tır çarpıştı.
- Kazada hafif ticari araçta bulunan 8 yaşındaki Abdulbaki D. hayatını kaybetti.
- Hafif ticari araç sürücüsü Halil D. ise yaralandı.
- Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, dün gece saatlerinde Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunda yaşandı. İddiaya göre, Halil D.'nin kullandığı 16 RG 734 plakalı hafif ticari araç ile A.İ.'nin kullandığı 47 AAU 357 plakalı tır çarpıştı.
8 YAŞINDAKİ ÇOCUK CANINDAN OLDU
Kazada hafif ticari aracın sürücü ile araçtaki oğlu Abdulbaki D. (8) yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
