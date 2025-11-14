Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, baba yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Ceylanpınar-Kızıltepe kara yolunda yaşandı. İddiaya göre, Halil D.'nin kullandığı 16 RG 734 plakalı hafif ticari araç ile A.İ.'nin kullandığı 47 AAU 357 plakalı tır çarpıştı.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK CANINDAN OLDU

Kazada hafif ticari aracın sürücü ile araçtaki oğlu Abdulbaki D. (8) yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki çocuk, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

