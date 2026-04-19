Savaşa değil deplasmana! Taraftarların üzerinden çıkanlar polisi bile şoke etti
Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor–Göztepe maçı öncesi deplasman otobüsünde davul içine gizlenmiş meşaleler ve çok sayıda kesici alet ele geçirildi; 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.
- Deplasman otobüsünde davul içine zula edilmiş 80 adet meşale bulundu.
- Aramalarda toplamda 16 adet meşale, 130 adet maytap ve 1 adet yoğun sis bombası ele geçirildi.
- Ayrıca 8 adet döner bıçağı, 1 adet büyük satır, 13 adet bıçak, çeşitli delici-kesici aletler ve 1 adet kelebek bıçak da bulundu.
- 7 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapıldı.
- Olayla bağlantılı diğer kişilerin tespiti için kamera incelemeleri sürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kocaelispor ile Göztepe A.Ş. maçı öncesinde Kocaeli Stadyumu çevresinde polis ekipleri kontroller yaptı.
GÖZTEPE TARAFTARI ŞOKE ETTİ
Misafir seyirci olarak gelen Göztepe taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünde yapılan aramalarda davul içerisine zula yapılarak gizlenmiş 80 adet meşale bulundu. Aramalarda ayrıca 16 adet meşale, 130 adet maytap ve 1 adet yoğun sis bombası ele geçirildi.
8 DÖNER BIÇAĞI, 1 SATIR...
Denetimlerde 8 adet döner bıçağı, 1 adet büyük satır, 13 adet bıçak, çeşitli delici-kesici aletler ile 1 adet kelebek bıçak da ele geçirildi.
7 kişi hakkında 6222 sayılı Kanun'a muhalefetten işlem yapılırken, olayla bağlantılı diğer kişilerin tespitine yönelik kamera incelemelerinin sürdüğü bildirildi.