Silivri'de iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, 23.30 sıralarında Silivri Semizkumlar Mahallesi Mavi Yelken mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Hayatını kaybeden Kaan Ö., çarpışmanın ardından araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmalar sonucu şahsı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaan Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada yaralanan iki kişi ise ilk müdahalelerinin ardından Silivri'deki hastanelerde tedavi altına alındı. Emniyet ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

