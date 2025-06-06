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Sınır ilimizde büyük operasyon! Kilolarca uyuşturucu, binlerce tarihi eser ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sınır ilimizde büyük operasyon! Kilolarca uyuşturucu, binlerce tarihi eser ele geçirildi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin sınır illerinden biri olan Edirne'de, polisin mayıs ayında düzenlediği operasyonlarda 121 kilo 674 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne'de uyuşturucuyla operasyon nefes kesti.

Sınır ilimizde büyük operasyon! Kilolarca uyuşturucu, binlerce tarihi eser ele geçirildi - 1. Resim

KAÇAKÇILIĞA KARŞI SINIRDA BÜYÜK OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 121 kilo 674 gram uyuşturucu yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca, yurt dışına çıkarılmak istenilen 12 bin 771 tarihi eser ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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